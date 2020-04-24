Об этом сообщает местный телеканал “Т1”.

На акцию, состоявшуюся напротив областной государственной администрации, собрались предприниматели. Они подчеркивали, что в украинцев начинают заканчиваться деньги, а владельцы малого и среднего бизнеса терпят убытки.

Протестующие также отметили, что ограничения касаются далеко не всех, указывая на то, что не все заведения общественного питания были закрыты.

“Мы предприниматели Тернополя. Мы представляем небольшую часть Тернопольского питания, маленьких и побольше фастфудов. У нас много работников, много заведений по Тернополю, и уже 1,5 месяца мы сидим на карантине. Соответственно сотрудники не работают, учреждения стоят, налоги также не уплачиваются. Мы пошли на этот шаг сознательно, чтобы не заражать больше людей, держать ситуацию под контролем. Но одно дело, когда идут осознанно все, а когда работает “МакДональдз” и иные заведения, а мы закрыты, то это получается не совсем содействие карантинным мероприятиям, одних выживают, а другие могут работать, так как имеют большие сети. Мы сейчас говорим, как предприниматели по питанию Тернопольщины. Хотим, чтобы была справедливость – если не работают, то действительно не работают все, или же все имеют право в каких-то рамках работать, или аналогично “МакДональдзу”, или аналогично другим заведениям”, – отметил один из протестующих.