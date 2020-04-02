Жители Монастырисского района Тернопольской области, где коронавирусом COVID-19 заразились уже десятки человек, в том числе медики, записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Открытое письмо и видеозапись опубликовала в Facebook местная активистка Светлана Бездиль. Также видеообращение опубликовано на YouTube-канале “Тернополяне Тернополь”.

В открытом письме говорится, что заявления новоназначенного председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша о том, что Монастырисская больница имеет высокое материально-техническое обеспечение, лучше всех в области подготовлена и готова принимать больных с COVID-19 – не соответствуют действительности.

“В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины в то время, когда местная власть демонстрирует бездействие!” – подчеркивается в письме.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 77 жителей района были инфицированы коронавирусом, из них 32 медработника.

“Вирус стремительно распространяется по населенным пунктам района. Статистика – неутешительная. Поэтому, к сожалению, городок может превратиться в “украинский Ухань”!” – сказано в письме.

Люди призывают Зеленского отреагировать на критическую ситуацию в районе и дать соответствующие распоряжения по введению жестких карантинных мер, а также по обеспечению Монастырисской больницы необходимыми средствами защиты для медиков.

В обнародованном видео, среди прочих, к президенту обратились и местные медики.

“Мы не можем справиться с коронавирусной инфекцией голыми руками. Нам нужны защитные маски и костюмы, тесты, лекарства, перчатки, очки”, – отметил один из медиков в видеообращении.

Также указывается, что всего этого катастрофически не хватает.

“Услышьте нас, обратите на нас внимание! Мы еще живы, и хотим жить!” – призывают местные жители.

#COVID_19

Відкритий лист Президентові України Володимиру Зеленському

Громади м. Монастириська Тернопільської області Щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області! Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність!

Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою!

Вони у безвиході!

Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок – станом на 01 квітня

77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівники, яким діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району.

Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на “український Ухань”! Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу,

зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту! Опубліковано Светланою Бездиль Середа, 1 квітня 2020 р.