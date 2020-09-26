В Министерстве охраны здоровья Испании допускают возможный локдаун в Мадриде из-за эпидемической ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает АР.

Власти заявили о том, что нынешних карантинных ограничений уже недостаточно.

“Сейчас есть серьезный риск и для жителей Мадрида, и для прилегающих регионов … Я повторяю призыв пересмотреть меры — мы должны прислушиваться к науке и отстраниться от политики”, – заявил глава МОЗ Сальвадор Илла.

Также он проинформировал о том, что частичный локдаун, введенный в 37 зонах Мадрида, расширят еще на 8.

На сегодня в 45 зонах Мадрида въезд-выезд разрешены только по уважительным причинам — для поездок на работу или учебу, лечения, ухода за близкими или других важных вопросов.

В Мадриде фиксируют треть новых случаев заражения по стране.

На данный момент в Испании более 704 тысяч случаев заражения коронавирусом. Власти признают, что это не реальная картина заболеваемости из-за низкого порога тестирования.

В регионе Мадрида проживают 6,6 миллиона жителей.