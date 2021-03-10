В Министерстве юстиции Украины подозревают, что людей, которые живут в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) против Украины.

Об этом в интервью #Буквам рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Сейчас против Украины в ЕСПЧ есть 10 500 заявлений – это со всей страны. “Из них 8000 – это Крым и Донбасс. Из этих 8 тысяч – 7 тысяч поданы с Донбасса. И из них 6 тысяч – жалобы исключительно против Украины”, – рассказал Лищина.

“Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. Жалоб и из них – 7000 это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины”, – рассказал представитель Украины в ЕСПЧ.

“Нам с ЕСПЧ коммуницировали только два заявления. Первая касалась выплат пенсий Украины. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказано. Второе дело подобная – по разрушению жилья. Заявительница жалуется, что ее дома обстреляли украинские военные . Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут”, – говорит Лищина.

“Также у нас есть 150-200 дел, где вместе фигурируют Украина и Россия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых приняли в плен и пытали. Военными, которые так или иначе пострадавших от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины , в которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. в частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен”, – добавил представитель Украины в ЕСПЧ.