Об сообщает агентство Reuters.
Несмотря на то, что в Австралии довольно низкий уровень заболевания коронавирусом, в середине декабря в пригороде Сиднее количество зафиксированных случаев выросло до 125, а в понедельник было зарегистрировано пять новых случаев заражения. Около четверти миллиона человек должны оставаться в строгой изоляции до 9 января.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан запретила большинству людей приезжать в центр Сиднея в новогоднюю ночь, а собрания на открытом воздухе ограничила до 50 человек.
По ее словам, наблюдение за фейерверком из дома будет “самым безопасным”.
Министр здравоохранения Австралии Грег Хант поддержал ограничения Сиднея.
Из-за быстрого закрытия границ, карантина, повсеместного тестирования, социального дистанцирования и высокого уровня соблюдения общественностью противовирусных мер в Австралии зарегистрировано чуть более 28 300 случаев заражения и 908 смертей.
- 20 декабря в Австралии начали действовать более жесткие карантинные ограничения, густонаселенный Сидней изолировали от остальной части страны.