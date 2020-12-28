Сидней, один из первых крупных городов мира, который встречает Новый год масштабным фейерверком над Оперным театром. Но в этом году из-за пандемии в Австралии запретили массовые гуляния в новогоднюю ночь.

Об сообщает агентство Reuters.

Несмотря на то, что в Австралии довольно низкий уровень заболевания коронавирусом, в середине декабря в пригороде Сиднее количество зафиксированных случаев выросло до 125, а в понедельник было зарегистрировано пять новых случаев заражения. Около четверти миллиона человек должны оставаться в строгой изоляции до 9 января.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан запретила большинству людей приезжать в центр Сиднея в новогоднюю ночь, а собрания на открытом воздухе ограничила до 50 человек.

По ее словам, наблюдение за фейерверком из дома будет “самым безопасным”.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант поддержал ограничения Сиднея.

Из-за быстрого закрытия границ, карантина, повсеместного тестирования, социального дистанцирования и высокого уровня соблюдения общественностью противовирусных мер в Австралии зарегистрировано чуть более 28 300 случаев заражения и 908 смертей.