Полиция разыскала жителя Одесской области, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, и который не самоизолировался.

Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области.

“Полиция разыскала этого человека, с ним пообщались. Он самоизолировался”, – отметили в пресс-службе.

Так, коронавирус нашли у 24-летнего жителя Одесской области, который, по его словам, 13 марта прилетел из США, где находился с 29 февраля.

Губернатор Одесской области Максим Куций подтвердил, что 14 марта пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляцию. В заявлении он отметил категорическое желание покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней.

“Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно”, – отметил Куций.

Он подчеркнул, что полиция общается с мужчиной для установления круга контактных лиц.