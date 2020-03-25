Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области.
“Полиция разыскала этого человека, с ним пообщались. Он самоизолировался”, – отметили в пресс-службе.
Так, коронавирус нашли у 24-летнего жителя Одесской области, который, по его словам, 13 марта прилетел из США, где находился с 29 февраля.
Губернатор Одесской области Максим Куций подтвердил, что 14 марта пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляцию. В заявлении он отметил категорическое желание покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней.
“Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно”, – отметил Куций.
Он подчеркнул, что полиция общается с мужчиной для установления круга контактных лиц.
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