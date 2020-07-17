Об этом сообщает агентство Reuters.

Призыв оставаться дома стал наиболее жесткой мерой, которую применили в регионе с тех пор, как Испания вышла из общенационального карантина в прошлом месяце.

Жителям Барселоны, ее пригородов, а также районов Сегрия и Ногера, расположенных дальше от города, настоятельно рекомендовали делать покупки в Интернете и покидать свой дом только для того, чтобы попасть на работу, посетить врача или выполнить другие необходимые действия.

“Мы рекомендуем людям не передвигаться, если это не является абсолютно необходимым”, – заявила на пресс-конференции глава службы здравоохранения Каталонии Альба Вергес.

Она уточнила, что каталонцам также запрещено собираться группами более 10 человек.

“Сейчас очень важно соблюдать эти меры, это лучший способ избежать карантина. Никто не хочет полного домашнего заключения”, – заявила Вергес.

Культурные и спортивные мероприятия в регионе будут ограничены, но музеи в Барселоне останутся открытыми.

Бары и рестораны смогут работать, но с ограничением в половину своей обычной вместимости в помещении и с 2-метровым расстоянием между столиками на открытом воздухе.

Стоит отметить, что в Каталонии фиксируют рост числа случаев заболевания. Как сообщает издание El País, накануне власти Каталонии объявили, что зафиксировали около 1,3 тыс. новых случаев коронавируса (большинство из которых – 884 приходится на Барселону и ее окрестности).

Согласно данным ресурса Worldometer, за последние сутки в Испании зафиксировали 1400 новых случаев заболевания.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран Европы с более чем 28 тыс. смертей в результате эпидемии COVID-19. Страна вышла из суровой национальной изоляции 21 июня. Но с тех пор возникло более 170 инфекционных кластеров, что побудило местные власти вводить локальные ограничения.