Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

При этом главы областных администраций заявили, что жители этих регионов положительно реагируют на такую дополнительную карантинную рекомендацию.

“Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника”, – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что именно в Черновицкой и Тернопольской областях в данный момент зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом COVID-19.

В свою очередь глава Николаевской ОГА сообщил, что в областной больнице сейчас находится девять пациентов с подозрением на коронавирус, но ни один тест в области пока что не дал позитивного результата.