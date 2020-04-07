Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
При этом главы областных администраций заявили, что жители этих регионов положительно реагируют на такую дополнительную карантинную рекомендацию.
“Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника”, – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что именно в Черновицкой и Тернопольской областях в данный момент зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом COVID-19.
В свою очередь глава Николаевской ОГА сообщил, что в областной больнице сейчас находится девять пациентов с подозрением на коронавирус, но ни один тест в области пока что не дал позитивного результата.
- В МОЗ Украины хотят изучить “феномен” Николаевской области, где нет случаев коронавируса.
- В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.