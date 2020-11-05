В Гонконге начала работать "горячая линия" для желающих сообщить о нарушениях — в том числе анонимно.

Об этом сообщает BBC.

“Горячую линию” открыло Управление полиции Гонконга. Сообщения можно отправлять в аудио- и видеоформате, на электронную почту, а также во всекитайском мессенджере WeChat.

При этом гонконгцев убеждали, что “горячую линию” создают не для обработки и хранения персональных данных доносителей.

На странице полицейского управления в Facebook появилась запись: “Поддерживаем сотрудничество между полицией и народом! Предателей к ответу!”

Эта ситуация очень взволновала правозащитников – они считают, что информаторы смогут использовать “горячую линию” против людей с иными взглядами или просто личных недругов.

Летом этого года в Гонконге приняли закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к независимости и критику центральной власти.

Он предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и “сговор с другими государствами”.