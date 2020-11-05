Об этом сообщает BBC.
“Горячую линию” открыло Управление полиции Гонконга. Сообщения можно отправлять в аудио- и видеоформате, на электронную почту, а также во всекитайском мессенджере WeChat.
При этом гонконгцев убеждали, что “горячую линию” создают не для обработки и хранения персональных данных доносителей.
На странице полицейского управления в Facebook появилась запись: “Поддерживаем сотрудничество между полицией и народом! Предателей к ответу!”
Эта ситуация очень взволновала правозащитников – они считают, что информаторы смогут использовать “горячую линию” против людей с иными взглядами или просто личных недругов.
Летом этого года в Гонконге приняли закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к независимости и критику центральной власти.
Он предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и “сговор с другими государствами”.
- Ранее сообщалось, что летом 2020 года в Гонконге снова вспыхнули протесты, полицейскими были задержаны больше 300 человек.