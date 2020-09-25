Жителю Львова грозит до 5 лет тюрьмы за футболку с коммунистической символикой – надписью "СССР".

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно сообщению, 8 сентября около 19:30 “неравнодушные граждане обнаружили в центре Львова мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистического символа”.

21-летнего парня сразу доставили в Галицкий отдел полиции, где полицейские установили его личность и открыли по данному факту уголовное производство.

24 сентября следователи сообщили львовянину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Стоит отметить, что в Украине с 2015 года действует закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”.

Согласно этому документу, в Украине запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов.