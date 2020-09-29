Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3577 проголосовали 292 народных депутата.
Целью принятия документа является усовершенствование законодательства “относительно дополнительной защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки”, в том числе по достижении ими 23 лет.
Законопроект предусматривает предоставление права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилищного фонда социального назначения.
Кроме этого, предусмотрено обеспечение их социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.
Кроме того, дети-сироты по желанию смогут получить денежную компенсацию за предусмотренное для них жилье.
Закон регулирует постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.
- Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-сироты и дети с инвалидностью, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемных семьях до 23 лет.
- Верховная Рада также приняла в повторном втором чтении законопроект, предусматривающий повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей под опекой.