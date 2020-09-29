Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который унормирует обеспечение жильем детей-сирот после достижения ими совершеннолетия.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3577 проголосовали 292 народных депутата.

Целью принятия документа является усовершенствование законодательства “относительно дополнительной защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки”, в том числе по достижении ими 23 лет.

Законопроект предусматривает предоставление права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилищного фонда социального назначения.

Кроме этого, предусмотрено обеспечение их социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Кроме того, дети-сироты по желанию смогут получить денежную компенсацию за предусмотренное для них жилье.

Закон регулирует постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.