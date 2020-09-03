В.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время дискуссии об уровне обеспеченности учебных заведений заявил оппонентке, что "самое главное" — "жить на позитиве".

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Во время шоу Шкарлет рассказал, что сегодня “действительно есть школы в которых не хватает и масок, и средств защиты”.

“Так же как и люди разные по своему достатку”, — отметил Шкарлет, имея в виду разный уровень обеспеченности школ в разных городах.

Также и.о. министра образования и науки рассказал, что рассчитывает на выделение 3 млрд гривен на закупку средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для учебных заведений из Фонда борьбы с коронавирусом на следующей неделе.

“Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованих програм. На этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд гривен. Надеемся, что мы на следующей неделе сделаем эти изменения”, — сказал он.

Одновременно он отметил, что прежде всего МОН рассчитывает на деньги, которые уже есть.

“На 1 января 2020 года остатками с прошлого года образовательной субвенции остались 5,2 млрд гривен. 1,9 из них — целевая субвенция на заработную плату. 3,3 млрд в 2020 году может быть распредело на определенные средства и мероприятия, которые соответствуют 6-ому постановлению Кабмина 2015 года”, — объяснил он.

Шкарлет отметил, что это постановление не предусматривает выделения средств из этого ресурса на СИЗ и средства дезинфекции. Поэтому для их использования предлагается внести изменения в постановление. Проект изменений уже готов.

Нардеп от “Голоса” Инна Совсун раскритиковала главу МОН за то, что эти вопросы все еще не решены, а учебный год уже начался.

Она заявила, что те образовательные учреждения, которые сейчас обеспечены, были обеспечены средствами на местах. Без помощи власти с этим справились не всюду.

При обсуждении этого вопроса между Совсун и Шкарлет произошла ссора. Шкарлет сказал, что по закону местные власти и должна была заниматься этим обеспечением. При этом он снова упомянул, что МОН еще не выделяло деньги, но имеет в резерве 3,3 млрд гривен — ранее упоминавшиеся остатки образовательной субвенции, которые после изменений в постановление смогут выделить школам.

Иванна Коберник, экс-советница министра образования, основательница ОО “Smart Образование” и “Родительский контроль” отметила, что упомянутые остатки образовательной субвенции есть не во всех областях. Города, где этих денег нет, потребуют финансирования в любом случае.

Шкарлет подчеркнул, что средства есть во всех городах. Коберник это снова возразила и спросила:”То есть им не нужно закупать дезинфекционные средства?”.

“Вам надо быть пройти общественный конкурс или на и.о., или на министра образования. Вы лучше всех знаете. Живите на позитиве прежде всего. Это самое главное, что надо делать“, — сказал Шкарлет в ответ.

Ведущая шоу Наталия Мосейчук отметила, что эта реплика напоминает скандальное выражение “Денег нет, но вы держитесь”, которое в 2016 году в ответ на жалобу пенсионерки из оккупированного Крыма на маленькую пенсию сказал глава правительства России Дмитрий Медведев.