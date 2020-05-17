Сегодня, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский возложил цветы к братской могиле у центрального монумента мемориала “Быковнянские могилы” и к памятному знаку польских захоронений.

“Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы”, – заявил Президент Украины.

По его словам, современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

“В независимой демократической Украине жизни и здоровья граждан всегда будут моим безусловным приоритетом”, – отметил Зеленский.

Фото: пресс-служба ОПУ