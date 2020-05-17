Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский возложил цветы к братской могиле у центрального монумента мемориала “Быковнянские могилы” и к памятному знаку польских захоронений.
“Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы”, – заявил Президент Украины.
По его словам, современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.
“В независимой демократической Украине жизни и здоровья граждан всегда будут моим безусловным приоритетом”, – отметил Зеленский.
Фото: пресс-служба ОПУ
- Сегодня в третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий.