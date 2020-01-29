В США ни один источник новостей не пользуется доверием большинства взрослых американцев.

Об этом свидетельствует информация на сайте Исследовательского центра Пью (Pew Research Center).

Так, исследователи в октябре и ноябре 2019 года опросили 12 043 взрослых американцев на предмет их доверия к 30 источникам новостей. Выяснилось, что более 50 % всех взрослых в США не доверяют ни одному из них.

Однако для политических и предвыборных новостей большая часть демократов и независимых кандидатов, которые полагаются на демократов, выражает скорее доверие, чем недоверие, к 22 из 30 источников новостей. В то же время, большинство республиканцев скорее не доверяют, чем доверяют 20 из 30 источников.

Отмечается, что эта разница еще более выражена между консервативными республиканцами и либеральными демократами.

В то же время, около двух третей (65 %) республиканцев считают, что доверяют Fox News как источнику.

Среди демократов и их сторонников лидером является CNN: 67 % считают его таким же надежным источником информации, как Fox News для республиканцев.

По данным исследователей, недоверие к СМИ за последние пять лет увеличилось, особенно среди республиканцев. В частности, в сравнении с аналогичным исследованием, проведенным центром Пью в 2014 году, недоверие республиканцев возросло к 15 из 20 источников, о которых спрашивали и тогда и сейчас. Заметнее всего выросло недоверие республиканцев к CNN, The Washington Post, и New York Times.

При этом, уровень доверия и недоверия демократов к средствам массовой информации изменился значительно меньше.

Специалисты подчеркивают, что получение новостей от источника не всегда означает доверие к нему. Данные показывают, что в то время как 24 % республиканцев потребляли новости от CNN, примерно четыре из десяти (39 %) сказали, что не доверяют этому СМИ. А из 23 % демократов, которые узнали политические новости от Fox News, почти три из десяти (27 %) не доверяют этому телеканалу.