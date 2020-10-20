Следующий, 2021 год станет началом вхождения Украины в режим Paperless, когда 100% государственных услуг будут переведены онлайн.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“2021 год станет началом вхождения страны в режим Paperless. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выдержек или других бумажек для получения государственных услуг. Наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн”, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что уже начало работать приложение “Дия”. По словам главы государства, им пользуются 26 млн украинцев.

“Мы создаем “государство в смартфоне”. Уже 26 млн украинцев могут пользоваться приложением “Дия” и цифровым водительским удостоверением, свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом просто в смартфоне или получить разрешение на строительство в электронном кабинете застройщика – без участия чиновника. Не отходя от компьютера, регистрировать бизнес за 15 минут. Быстрее, чем в большинстве стран мира. Молодые родители могут пользоваться сервисом “еМалятко” и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн. Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. С помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн”, – перечислил Зеленский.