Представители туристической отрасли и ивент-индустрии устраивают акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с решением Кабинета министров на месяцы запрета въезд в Украину для иностранцев.

Об этом сообщил в Facebook бывший начальник Управления туризма и промоций Киевской горадминистрации, эксперт в области туризма Антон Тараненко.

Как сообщалось ранее, 26 августа Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.

По мнению Тараненко, это решение является недопустимым. Он указал на то, что для закрытия границ нет достаточных оснований.

“Как только начали принимать туристические группы. Начали приглашать иностранных представителей на фам-туры. Президент упростил прохождение границы для ряда стран и через 2 недели сам закрывает страну в месяц. За 2 месяца ни одного случая подтверждения вируса от иностранного туриста или заражения после контакта с прибывшим туристом”, — пишет он.

Также Тараненко призвал представителей туристической отрасли и ивент-индустрии выйти на акцию протеста, чтобы выразить несогласие с этим решением.

“Призываю туристическое сообщество объединиться и выйти с позицией против этого решения Кабмина. Также прошу участвовать представителей ивент-индустрии. Потому что поддерживаю решение об ограничении деятельности ночных заведений культуры и концертов”, — отметил он.

Акция должна состояться в 12:00 в пятницу, 28 августа, у здания Кабинета Министров на улице Михаила Грушевского в Киеве.