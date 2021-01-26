Сегодня Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Во время обсуждения документа нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов вел любопытную переписку в чате.

Ее удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Переписка велась с человеком по имени “Яна”. Она поинтересовалась у нардепа, как у него дела.

В ответ Кабанов сообщил, что сейчас в зале заседаний ВР слушают закон о референдуме (который является “программным обещанием” “слуг”) и рассматривают поправки к нему.

“Сижу. Голосуем правки. Наше программное обещание. Народовластие”, – отметил нардеп.

Кабанов также написал, что во время рассмотрения законопроекта “ЖОПы поливают говном”. Вероятно, “слуга народа” подразумевал нардепов от “Оппозиционной платформы за життя”, которые сегодня выносили на голосование десятки поправок к документу и критиковали законопроект.

“ЖОПы поливают говном. Такая у ЖОП работа)”, – написал Кабанов.