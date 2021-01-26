Ее удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Переписка велась с человеком по имени “Яна”. Она поинтересовалась у нардепа, как у него дела.

В ответ Кабанов сообщил, что сейчас в зале заседаний ВР слушают закон о референдуме (который является “программным обещанием” “слуг”) и рассматривают поправки к нему.

“Сижу. Голосуем правки. Наше программное обещание. Народовластие”, – отметил нардеп.

Кабанов также написал, что во время рассмотрения законопроекта “ЖОПы поливают говном”. Вероятно, “слуга народа” подразумевал нардепов от “Оппозиционной платформы за життя”, которые сегодня выносили на голосование десятки поправок к документу и критиковали законопроект.

“ЖОПы поливают говном. Такая у ЖОП работа)”, – написал Кабанов.

переписка

переписка

переписка

Фото: #Буквы

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  • Ранее юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера в комментарии #Буквам сообщил, что инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект “О народовластии через всеукраинский референдум” нужно еще доработать.
  • Андрей Магера заявил, что во время проведения референдума онлайн существует высокий риск вмешательства спецслужб Российской Федерации.