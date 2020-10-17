В Министерстве охраны здоровья заявили, что введение жесткого локдауна – это резервный вариант. Его рассмотрят, только если нельзя будет ограничиться более мягкими мерами.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы избежать, во-первых, коллапса системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что введение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда ничего нельзя будет другого сделать”, – пояснил Ляшко.

По его словам, украинская система охраны здоровья может справиться и при показателе в 10 тысяч случаев в сутки.

“Сегодня мы регистрируем по 5-7 тысяч случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч – будем справляться. Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет довольно большое количество больных. Потому, чтобы это предотвратить, мы просим всех придерживаться противоэпидемиологических норм и правил”, – сказал главный санитарный врач.