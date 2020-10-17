Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы избежать, во-первых, коллапса системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что введение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда ничего нельзя будет другого сделать”, – пояснил Ляшко.
По его словам, украинская система охраны здоровья может справиться и при показателе в 10 тысяч случаев в сутки.
“Сегодня мы регистрируем по 5-7 тысяч случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч – будем справляться. Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет довольно большое количество больных. Потому, чтобы это предотвратить, мы просим всех придерживаться противоэпидемиологических норм и правил”, – сказал главный санитарный врач.
- Студентов пятых и шестых курсов медицинских университетов и врачей-интернов привлекут к работе с больными коронавирусом. Однако их работу будут контролировать опытные врачи.