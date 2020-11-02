Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 °С, что выше климатической нормы на 4,4 °С.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Таким образом октябрь-2020 стал самым теплым с 1881 года.

Теплее было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22,0 °С. Холодное – 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до 2,5 °С.

Характерно, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано четыре температурных рекорда.