Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Таким образом октябрь-2020 стал самым теплым с 1881 года.
Теплее было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22,0 °С. Холодное – 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до 2,5 °С.
Характерно, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано четыре температурных рекорда.
- В этом году “бабье лето” в Киеве началось в четверг, 22 октября, и продолжалось до 25 октября.