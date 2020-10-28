Об этом сообщается в Twitter издания.
На карикатуре полуодетый турецкий лидер сидит в кресле и одной рукой держит банку из-под напитка. Другой рукой он поднимает платье женщины-служанки. Карикатура подписана: “Эрдоган в личной жизни очень игривый”.
Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, который показал карикатуру на пророка Мухаммеда.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить “образованный ислам” в стране. В ответ на это Эрдоган сказал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно проверить свое психическое здоровье.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне “исламофобских высказываний” президента Франции Эммануэля Макрона.