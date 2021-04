Журнал Forbes продал свою обложку за $333 тысячи в виде NFT-токена

Об этом Forbes сообщил в Twitter.

На обложке изображены американские предприниматели – братья-близнецы Винклвоссы. Фотографию бизнесменов для обложки сделал Принс Майкл, а художественным оформлением занимался Йоси Содеока.

Интересно, что журнал выставил лот на платформу Nifty Gateway в среду, 7 апреля. Всего за двое суток обложку купили. Имени покупателя не называют.

Полученные средства пожертвуют Комитету защиты журналистов (CPJ) и Международному фонду женских медиа (IWMF).

Отметим, что журнал не случайно выбрал обложку с братьями Уинклвосс. Они в этом году впервые попали в список самых богатых людей по версии Forbes и заняли четвертое место среди криптопредпринимателей.

