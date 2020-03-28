Covid-19 Украина

обновлено 03.28.2020 в 17:02

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Журнал Rolling Stone поместил на обложку Грету Тунбер

Американский журнал, посвященный музыке и поп-культуре, Rolling Stone поместил на обложку шведскую экоактивистку Грету Тунбер.

Суббота, 28 марта 2020, 17:58

Об этом Грета сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В частности, специальный номер журнала посвящен климатическому кризису.

“Я очень маленькая и очень эмоциональная, и это не то, что, как правило, ассоциируется с силой. Я думаю, что слабость, в некотором смысле, также может быть необходима, потому что мы не должны быть громче всех, нам не нужно занимать большую часть пространства, и нам не нужно зарабатывать больше всего денег… Нам нужно больше заботиться друг о друге. Я на обложке специального выпуска Rolling Stone о климатическом кризисе”, – отметила она.

Фото: Rolling Stone

Теги: Грета Тунберг, обложка журнала

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