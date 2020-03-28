Журнал Rolling Stone поместил на обложку Грету Тунбер

Об этом Грета сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В частности, специальный номер журнала посвящен климатическому кризису.

“Я очень маленькая и очень эмоциональная, и это не то, что, как правило, ассоциируется с силой. Я думаю, что слабость, в некотором смысле, также может быть необходима, потому что мы не должны быть громче всех, нам не нужно занимать большую часть пространства, и нам не нужно зарабатывать больше всего денег… Нам нужно больше заботиться друг о друге. Я на обложке специального выпуска Rolling Stone о климатическом кризисе”, – отметила она.