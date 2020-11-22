#Буквы выбрали 10 самых интересных изобретений.

Репетитор в области высоких технологий — Van Robotics

ABii — это робот-репетитор, призванный восполнить пробел в знании математики и чтения для школьников. Устройство предназначено для работы с учителями и родителями по учебной программе, разработанной сертифицированными педагогами.

Робот использует камеры для обнаружения изменений во внимании учащихся и оптимизацию подхода к обучению, чтобы находить отклик у детей.

Фото: Time

Очиститель воздуха — Carrier OptiClean

Чистые помещения, в которых воздух остается в закрытой системе для фильтрации, а не смешивается с остальной частью помещения, пользуются большим спросом в больницах. Carrier OptiClean может превратить любое помещение в так называемое пространство с отрицательным давлением воздуха, чтобы предотвратить утечку потенциально загрязненного воздуха, вместо этого проталкивая его через высокоэффективный фильтр HEPA. Также он может просто отфильтровать болезнетворные микроорганизмы из комнаты.

У компании уже есть 15 000 заказов на эти устройства из больниц, а также школ, университетов, офисов и других учреждений, в которых требуется обеспечение безопасной внутренней среды.

Фото: Time

Кроссовки Allbirds Tree Dasher

Обычные беговые кроссовки требуют использования синтетических материалов на масляной основе и пластика, что вредит экологии. Allbirds Tree Dasher почти полностью изготовлены из натуральных материалов: эвкалипта, шерсти овец, касторового масла и тростника. Эти материалы повышают производительность: волокна эвкалипта охлаждают обувь, шерсть регулирует температуру, а межподошва из сахарного тростника обеспечивает амортизацию.

Фото: Time

Маска Breathe99 B2

Когда дело доходит до сдерживания распространения COVID-19, вероятно, нет более важного элемента, чем маска для лица, которая предотвращает попадание капель из дыхательных путей в воздух и на других людей? когда мы чихаем, кашляем и т.д. Это, безусловно, тот самый потребительский продукт, который определяет 2020 год. И хотя любую вариацию можно считать “лучшим изобретением”, больше всего представителей Time удивили несколько моделей. Одна из них — B2 от Breathe99. Это гибкая, похожая на резину лицевая маска, которая имеет два сменных фильтра, защищающих от 99,6% частиц. Эту маску можно стирать в машинке.

Фото: Time

Искусственное мясо — Impossible Pork

Наиболее потребляемым животным белком в мире является свинина, и ее выращивание приводит к множеству экологических проблем, включая загрязнение свининой отходами. Impossible Foods стремится решить эти проблемы с помощью заменителя свинины на растительной основе — Impossible Pork.

Заменитель свинины сделан из сои и на вкус очень похож на настоящую. Хотя благоприятное воздействие альтернативы свинине на окружающую среду очевидно, планы по коммерческому внедрению Impossible Pork все еще находятся в разработке.

Фото: Time

Маникюр A Made-To-Order Manicure

Профессиональный гелевый маникюр обычно означает более длительную покраску и защиту от сколов, но также на это может потребоваться час в салоне красоты, а это довольно длительное время в закрытом помещении в разгар пандемии.

ManiMe обещает, что таких же результатов можно достичь и дома, не теряя качество. Это работает так: пользователи загружают фотографии своих ногтей на сайт компании, который использует технологию трехмерного моделирования для создания на заказ наклеек для гель-лака, подходящих к их ногтю. Чтобы сделать маникюр, просто прикрепите наклейкуна ноготь и спилите лишнее. При этом не требуется ждать высыхания. Такой маникюр может держаться около двух недель. Снимается наклейка очень просто; чтобы сделать новый маникюр не нужно дополнительное оборудование.

Фото: Time

Электровелосипед CLIP

Если вы хотите покататься на электровелосипеде, не отказываясь от своего любимого обычного велосипеда, то CLIP – для вас. Это двигатель с фрикционным приводом, который легко прикрепляется к переднему колесу вашего велосипеда, а его ролик помогает вращать колесо и, таким образом моторизирует ваш обычный велосипед.

Несмотря на то, что он весит менее 4,5 килограмм, CLIP может развивать скорость до 24 км в час, а расстояние, которое он может работать достаточно, чтобы доставить большинство пассажиров в офис и обратно и варьируется от 16 до 24 километров.

Фото: Time

AR-хирургия — Augmedics xvision

Все началось с того, что генеральному директору Augmedics Ниссану Элимелеху пришла в голову идея, вдохновленная супергероями: он подумала, что было бы здорово, если бы у хирургов было рентгеновское зрение. За несколько лет исследований и разработок была создана гарнитура xvision, которая использует дополненную реальность для превращения компьютерной томографии пациента в трехмерную визуализацию, которая помогает хирургу выполнять операции, в которых важен каждый миллиметр.

Гарнитура накладывает трехмерное изображение позвоночника пациента на его тело, позволяя хирургам (почти) видеть, что находится под кожей, даже не отводя взгляда от операционного стола.

Фото: Time

Одежда CuteCircuit SoundShirt

SoundShirt – изобретение, которое призвано открыть мир музыки глухим и позволит им прослушивать песни, используя свое осязание, а не слух. Одежда оснащена 30 миниатюрными тактильными двигателями, которые вибрируют в зависимости от того, что играет, позволяя пользователю интуитивно “чувствовать” музыку.

Более низкие частоты таких инструментов, как барабаны, ощущаются в нижней части живота, а звуки таких инструментов, как флейты и скрипки, вибрируют в груди, руках и плечах. Футболка использовалась оркестрами для перевода произведений таких композиторов, как Франц Шуберт и Феликс Мендельсон, в тактильные ощущения для глухой публики.

Фото: Time

Кольцо Oura Ring

В этом году в баскетбольной лиге NBA не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19 среди игроков и персонала. Одним из инструментов, которые позволили этого добиться, стало смарт-кольцо Oura Ring. При надевании на палец устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень активности, качество сна и даже температуру тела. Приложение Oura использует эти данные для создания “цельной картины здоровья пользователя”. По предварительным данным, не менее 2 000 человек из NBA, в том числе Шакил О’Нил, заказали себе эти кольца. Сейчас Oura Ring позволяет отслеживать здоровье сотрудников WNBA и NASCAR.

Фото: Time

Со всеми лучшими изобретениями по версии Time можно ознакомиться по ссылке.

  • Ранее сообщалось, что команда исследователей из Массачусетского технологического института разработала маску многоразового использования с нагретой медной сеткой, которая – как они считают – способна инактивировать коронавирус.