Американский журнал Time назвал 100 главных изобретений 2020 года — они отсортированы по категориям экология, здоровье, красота, дизайн, дополненная и виртуальная реальность, образование и другим.

#Буквы выбрали 10 самых интересных изобретений.

Репетитор в области высоких технологий — Van Robotics

ABii — это робот-репетитор, призванный восполнить пробел в знании математики и чтения для школьников. Устройство предназначено для работы с учителями и родителями по учебной программе, разработанной сертифицированными педагогами.

Робот использует камеры для обнаружения изменений во внимании учащихся и оптимизацию подхода к обучению, чтобы находить отклик у детей.

Очиститель воздуха — Carrier OptiClean

Чистые помещения, в которых воздух остается в закрытой системе для фильтрации, а не смешивается с остальной частью помещения, пользуются большим спросом в больницах. Carrier OptiClean может превратить любое помещение в так называемое пространство с отрицательным давлением воздуха, чтобы предотвратить утечку потенциально загрязненного воздуха, вместо этого проталкивая его через высокоэффективный фильтр HEPA. Также он может просто отфильтровать болезнетворные микроорганизмы из комнаты.

У компании уже есть 15 000 заказов на эти устройства из больниц, а также школ, университетов, офисов и других учреждений, в которых требуется обеспечение безопасной внутренней среды.

Кроссовки Allbirds Tree Dasher

Обычные беговые кроссовки требуют использования синтетических материалов на масляной основе и пластика, что вредит экологии. Allbirds Tree Dasher почти полностью изготовлены из натуральных материалов: эвкалипта, шерсти овец, касторового масла и тростника. Эти материалы повышают производительность: волокна эвкалипта охлаждают обувь, шерсть регулирует температуру, а межподошва из сахарного тростника обеспечивает амортизацию.

Маска Breathe99 B2

Когда дело доходит до сдерживания распространения COVID-19, вероятно, нет более важного элемента, чем маска для лица, которая предотвращает попадание капель из дыхательных путей в воздух и на других людей? когда мы чихаем, кашляем и т.д. Это, безусловно, тот самый потребительский продукт, который определяет 2020 год. И хотя любую вариацию можно считать “лучшим изобретением”, больше всего представителей Time удивили несколько моделей. Одна из них — B2 от Breathe99. Это гибкая, похожая на резину лицевая маска, которая имеет два сменных фильтра, защищающих от 99,6% частиц. Эту маску можно стирать в машинке.

Искусственное мясо — Impossible Pork

Наиболее потребляемым животным белком в мире является свинина, и ее выращивание приводит к множеству экологических проблем, включая загрязнение свининой отходами. Impossible Foods стремится решить эти проблемы с помощью заменителя свинины на растительной основе — Impossible Pork.

Заменитель свинины сделан из сои и на вкус очень похож на настоящую. Хотя благоприятное воздействие альтернативы свинине на окружающую среду очевидно, планы по коммерческому внедрению Impossible Pork все еще находятся в разработке.

Маникюр A Made-To-Order Manicure

Профессиональный гелевый маникюр обычно означает более длительную покраску и защиту от сколов, но также на это может потребоваться час в салоне красоты, а это довольно длительное время в закрытом помещении в разгар пандемии.

ManiMe обещает, что таких же результатов можно достичь и дома, не теряя качество. Это работает так: пользователи загружают фотографии своих ногтей на сайт компании, который использует технологию трехмерного моделирования для создания на заказ наклеек для гель-лака, подходящих к их ногтю. Чтобы сделать маникюр, просто прикрепите наклейкуна ноготь и спилите лишнее. При этом не требуется ждать высыхания. Такой маникюр может держаться около двух недель. Снимается наклейка очень просто; чтобы сделать новый маникюр не нужно дополнительное оборудование.

Электровелосипед CLIP

Если вы хотите покататься на электровелосипеде, не отказываясь от своего любимого обычного велосипеда, то CLIP – для вас. Это двигатель с фрикционным приводом, который легко прикрепляется к переднему колесу вашего велосипеда, а его ролик помогает вращать колесо и, таким образом моторизирует ваш обычный велосипед.

Несмотря на то, что он весит менее 4,5 килограмм, CLIP может развивать скорость до 24 км в час, а расстояние, которое он может работать достаточно, чтобы доставить большинство пассажиров в офис и обратно и варьируется от 16 до 24 километров.

AR-хирургия — Augmedics xvision

Все началось с того, что генеральному директору Augmedics Ниссану Элимелеху пришла в голову идея, вдохновленная супергероями: он подумала, что было бы здорово, если бы у хирургов было рентгеновское зрение. За несколько лет исследований и разработок была создана гарнитура xvision, которая использует дополненную реальность для превращения компьютерной томографии пациента в трехмерную визуализацию, которая помогает хирургу выполнять операции, в которых важен каждый миллиметр.

Гарнитура накладывает трехмерное изображение позвоночника пациента на его тело, позволяя хирургам (почти) видеть, что находится под кожей, даже не отводя взгляда от операционного стола.

Одежда CuteCircuit SoundShirt

SoundShirt – изобретение, которое призвано открыть мир музыки глухим и позволит им прослушивать песни, используя свое осязание, а не слух. Одежда оснащена 30 миниатюрными тактильными двигателями, которые вибрируют в зависимости от того, что играет, позволяя пользователю интуитивно “чувствовать” музыку.

Более низкие частоты таких инструментов, как барабаны, ощущаются в нижней части живота, а звуки таких инструментов, как флейты и скрипки, вибрируют в груди, руках и плечах. Футболка использовалась оркестрами для перевода произведений таких композиторов, как Франц Шуберт и Феликс Мендельсон, в тактильные ощущения для глухой публики.

Кольцо Oura Ring

В этом году в баскетбольной лиге NBA не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19 среди игроков и персонала. Одним из инструментов, которые позволили этого добиться, стало смарт-кольцо Oura Ring. При надевании на палец устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень активности, качество сна и даже температуру тела. Приложение Oura использует эти данные для создания “цельной картины здоровья пользователя”. По предварительным данным, не менее 2 000 человек из NBA, в том числе Шакил О’Нил, заказали себе эти кольца. Сейчас Oura Ring позволяет отслеживать здоровье сотрудников WNBA и NASCAR.

Со всеми лучшими изобретениями по версии Time можно ознакомиться по ссылке.