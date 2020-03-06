Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что на протяжении 72 лет журнал выбирал “Мужчину года”, а название “Человек года” номинация получила только в 1999-м.
“Хотя название изменилось, слишком часто выбор был одинаковым. В этом проекте “100 женщин года” мы выделяем влиятельных женщин, которых часто затмевают”, – объяснили в Time.
Для этого журнал создал 89 новых обложек с авторитетными женщинами, еще 11 были посвящены женщинам, которые в разные годы становились человеком года по версии издания.
Среди женщин, которые попали на обложки: королева Елизавета II, эко-активистка Грета Тунберг, канцлер Германии Ангела Меркель, кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон, премьер-министр Индии в 1966-1977 и 1980-1984 годах Индира Ганди, биофизик Розалинд Франклин, математик Эмми Нетер, участница Манхэттенского проекта – физик Ву Цзяньсюн, пилот Амелия Эрхарт, певица Мадонна, принцесса Диана, писательница Вирджиния Вулф, художница Фрида Кало, бывшие первые леди США Элеонора Рузвельт и Жаклин Кеннеди, а также другие.
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- Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в 2019 году стала человеком года по версии журнала Time.