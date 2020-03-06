Американский еженедельный журнал Time посвятил обложки ста "Женщинам года", которые повлияли на мир за последние сто лет.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что на протяжении 72 лет журнал выбирал “Мужчину года”, а название “Человек года” номинация получила только в 1999-м.

“Хотя название изменилось, слишком часто выбор был одинаковым. В этом проекте “100 женщин года” мы выделяем влиятельных женщин, которых часто затмевают”, – объяснили в Time.

Для этого журнал создал 89 новых обложек с авторитетными женщинами, еще 11 были посвящены женщинам, которые в разные годы становились человеком года по версии издания.

Среди женщин, которые попали на обложки: королева Елизавета II, эко-активистка Грета Тунберг, канцлер Германии Ангела Меркель, кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон, премьер-министр Индии в 1966-1977 и 1980-1984 годах Индира Ганди, биофизик Розалинд Франклин, математик Эмми Нетер, участница Манхэттенского проекта – физик Ву Цзяньсюн, пилот Амелия Эрхарт, певица Мадонна, принцесса Диана, писательница Вирджиния Вулф, художница Фрида Кало, бывшие первые леди США Элеонора Рузвельт и Жаклин Кеннеди, а также другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIME (@time) 5 Мар 2020 в 4:31 PST