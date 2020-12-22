Журналист Бутусов получил должность в Минобороны

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.
В оборонном ведомстве сообщили о достижении соответствующих договоренностей с журналистом.
“Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы – есть над чем работать”, – говорится в заявлении.
Напомним, что Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.
- После объявления о возможном назначении главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова в Министерство обороны между сторонами состоялся обмен постами в соцсетях, во время которого они раскритиковали друг друга.
- В четверг, 10 декабря, Министерство обороны Украины рассказало о деталях собеседования с журналистом Юрием Бутусовым относительно его вероятного трудоустройства.
- 11 декабря Бутусов заявил, что подает в суд на Минобороны и требует публичных извинений. По его словам, министр обороны Андрей Таран солгал о проведении собеседования с ним и о причинах отказа в трудоустройстве. Вместо выполнения публичных обещаний Минобороны нахамило ему в социальных сетях.
- #Буквы рассказывали, что почему депутаты хотят уволить министра обороны, а его ведомство спорит с Бутусовым.