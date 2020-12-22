Журналист Бутусов получил должность в Минобороны

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

В оборонном ведомстве сообщили о достижении соответствующих договоренностей с журналистом.

“Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы – есть над чем работать”, – говорится в заявлении.

Напомним, что Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.