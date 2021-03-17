Журналист Махов заболел COVID-19 через 10 дней после вакцинации

Об этом он написал в Facebook.
“Неделя после прививки вакциной Covishield – экспресс-тест на коронавирус (мазок из носа) показал положительный результат. Теперь буду делать лабораторный анализ”, – написал Махов.
Он уточнил, что появились характерные для коронавируса симптомы: температура 37 градусов, ломота, лихорадка, кашель, насморк и боль в горле.
Журналист отметил, что мог заразиться в госпитале во время получения прививки. В то же время он остается сторонником вакцинации и призвал не игнорировать ее.
Напомним, что Махов был одним из первых журналистов, которые получили прививку от коронавируса. Вакцинация состоялась 10 апреля в госпитале города Часов Яр, что в Донецкой области.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield.