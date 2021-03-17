Журналист Махов заболел COVID-19 через 10 дней после вакцинации

Украинский журналист Александр Махов сообщил о получении положительного результата теста на антиген SARS-CoV-2 через 10 дней после вакцинации препаратом Covishield.

Об этом он написал в Facebook.

“Неделя после прививки вакциной Covishield – экспресс-тест на коронавирус (мазок из носа) показал положительный результат. Теперь буду делать лабораторный анализ”, – написал Махов.

Он уточнил, что появились характерные для коронавируса симптомы: температура 37 градусов, ломота, лихорадка, кашель, насморк и боль в горле.

Журналист отметил, что мог заразиться в госпитале во время получения прививки. В то же время он остается сторонником вакцинации и призвал не игнорировать ее.