Covid-19 Украина

обновлено 17.03.2021 в 19:02

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Журналист Махов заболел COVID-19 через 10 дней после вакцинации

Украинский журналист Александр Махов сообщил о получении положительного результата теста на антиген SARS-CoV-2 через 10 дней после вакцинации препаратом Covishield.

Среда, 17 марта 2021, 19:50

Об этом он написал в Facebook.

“Неделя после прививки вакциной Covishield – экспресс-тест на коронавирус (мазок из носа) показал положительный результат. Теперь буду делать лабораторный анализ”, – написал Махов.

Он уточнил, что появились характерные для коронавируса симптомы: температура 37 градусов, ломота, лихорадка, кашель, насморк и боль в горле.

Журналист отметил, что мог заразиться в госпитале во время получения прививки. В то же время он остается сторонником вакцинации и призвал не игнорировать ее.

Напомним, что Махов был одним из первых журналистов, которые получили прививку от коронавируса. Вакцинация состоялась 10 апреля в госпитале города Часов Яр, что в Донецкой области.

Теги: CoviShield, вакцина против коронавируса, Олександр Махов

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