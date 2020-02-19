Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Офис президента Зеленского распространяет фейки. Еще одно доказательство. Получил копию заявления Андрея Богдана об увольнении с должности “по собственному”. Это заявление оформлено со всеми требованиями делопроизводства. И здесь бы не было никакой сенсации, если бы не одно но”, – говорится в сообщении.

По словам Братущака, он сравнил официальное заявление Богдана с тем, которое появилось в СМИ летом 2019-го.

“Они разные. Единственное, что общее – почерк. Следовательно, и официальное заявление и то фейковое писал один человек. И мы же помним, что сам Зеленский убеждал тогда, что все члены его команды написали сразу заявления на увольнение. Вот только, когда пришло время Богдана, он почему-то написал новое заявление. Почему? Потому что летом это был фейк”, – пояснил он.

Журналист убежден, что и “заявление” Богдана, и объяснение Зеленского по этому поводу были фейковые.

“И когда Зеленский рассказывает о негативах от распространения фейков, о необходимости борьбы с фейками, то он должен признать, что его подчиненные так же распространяют фейки. Являются авторами фейков. И пока он этого не признает, не извинится перед медиа, можно смело говорить “сделаем их вместе” – это и о фейках, которые Зе-команда делает вместе”, – резюмировал Братущак.

Напомним, в августе СМИ опубликовали информацию, что Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию. Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении Богдана. Он уточнил, что не подписывал это заявление.