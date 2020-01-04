Соответствующий пост журналист опубликовал в Facebook.

Так Мокрик решил разобрать самые частые вопросы и утверждения, связанные с недавним освобождением и обменом пяти бывших сотрудников спецподразделения “Беркут”, обвиняемых в убийстве 48 и травмировании 80 активистов на Майдане.

“Надо развеять пыль в деле обменянной беркутни, которую напустили за последнюю неделю. Потому некоторые до сих пор не может протереть глаза”, — объяснил он.

В частности, Мокрик напомнил, что расследование уголовных производств против бывших сотрудников “Бекрута”, которые были переданы “Л/ДНР” было закончено еще в 2015 с году, а с 2016 — продолжалось рассмотрение дела в суде. В этом году рассмотрение дела должно было быть завершено.

“Расследование по этим обмененных бывшим сотрудникам “Беркута” завершено в 2015 году. Почти сразу акт был передан в суд со всей доказательной базой. Еще в мае 2016 Святошинский райсуд Киева начал рассмотрение дела по существу. Это — дело о 48 убийствах и 80 покушениях на убийство, а не о краже буханки хлеба в супермаркете. Это — около 140 томов дела в суде. На самом деле шло максимально быстрое расследование, учитывая количество эпизодов. Суд рассматривал дело дважды в неделю, было уже более 200 заседаний. Кто знает нашу судебную систему, тот знает, что это — афигенний турборежим. … По словам судьи, уже в этом году должен быть приговор. То есть подсудимых выпустили прямо из-под приговора”, — объяснил Мокрик.

Также журналист напомнил, что большинство сотрудников “Беркута”, обвиняемых в убийствах активистов, сбежали в Российскую Федерацию. Именно по этой причине фигурантов дела, которым были избраны меры пресечения, было только пять.

“В этом деле вообще сообщили о подозрении 26 ексберкутивцям. Большинство из них гордо улетели за границу — к небратьям нашим меньших”, — добавил он.

Помимо этого, Мокрик обратил внимание на то, что каждому из экс-“беркутовцев” грозило пожизненное заключение, в связи с чем они не могли быть освобождены досрочно по так называемому “закону Савченко”.

“Итого: протираем глаза, не даем запудривать себе мозг, проверяем информацию. Ожидаем продолжения процесса”, — подытожил журналист.

Ранее Евгений Чайка в статье для #Букв рассказал, как за полгода до приговора дело о расстрелах активистов на Майдане разваливали для обмена пленными.

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).

В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Несмотря на это, “бекрутовцев” доставили на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.