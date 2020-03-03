Соответствующий пост Дубинский опубликовал в Facebook.

Ранее сегодня корреспондент BuzzFeedNews, “Радио Свобода”, Politico, Vice, The Guardian и ряда других изданий Кристофер Миллер опубликовал в Twitter пост, в котором осветил недавний конфликт с нардепом Дубинским.

“Влиятельный украинский депутат, представляющий правящую партию президента Зеленского и связанный с одним из самых влиятельных олигархов в стране, использует своих многочисленных последователей в нескольких социальных сетях, чтобы выставить меня “диким животным” и “крысой Сороса”. Как проходит твой понедельник?”, — написал Миллер.

В ответ на это Дубинский написал в Facebook едкий пост, в котором подшутил над недовольством Миллера и назвал его журналистом “помоечного” издания.

“Журналист помоечного “Радио Свобода” Кристофер Миллер, подслушивавший вчера разговор [главы Офиса Презилента Андрея] Ермака и [Премьер-министра Алексея] Гончарука, обиделся на меня, и запросил официальный комментарий партии относительно термина “бродячее животное”. Спешу сообщить господину Миллеру, что человек — это тоже вид животного — лат. Homo sapiens (человек разумный). Что же касается “бродячего”, — то имеется ввиду, что бродить и подслушивать чужие разговоры нехорошо. Особенно, если потом сам придумываешь их содержание”, — написал Дубинский.

Помимо этого, нардеп обвинил Миллера в том, что его деятельность не имеет отношения к журналистике.

“К журналистике это не имеет отношения. Это называется совсем по-другому, и стоимость подобных услуг хорошо известна. Особенно на “Радио Свобода”, — добавил нардеп.