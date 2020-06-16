Об этом сообщают #Буквы.

Так, 12 июня журналист Павел Казарин рассказал историю о том, в каких условиях он получил российский паспорт и как надолго теперь затянулась процедура отказа от российского гражданства.

В комментариях многие подписчики поддержали решение Казарина избавиться от российского гражданства, но есть и те, кто говорил, что журналист “называл людей сепаратистами за деньги, а сам сидел на паспорте РФ”.

Блогер Анатолий Шарий заявил, что у Казарина уже два российских паспорта. Так как 29 апреля 2014 года в Крыму журналист получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве – российский загранпаспорт.

Евгений Глебовицкий, член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в своей статье написал, что российский паспорт Казарина не является свидетельством его пророссийского настроения. “Российский паспорт в Крыму в 2014 был инструментом”, – отметил он.

“Атака на Павла Казарина – это атака на способность Украины меняться и перерождаться. Это атака на тех, кто стал украинцем, пройдя собственную эволюцию. Это атака, наверное, на каждого второго украинца. Это атака на Гию Гонгадзе, Николая Амосова или Моисея Фишбейна. Это атака на любого, кто пришел к своей украинскости, часто сохраняя теплый контакт с культурой своего происхождения”, – написал Евгений Глебовицкий.

В свою очередь журналист Михаил Ткач в ответ на сравнение Казарина с Гонгадзе записал: “Гонгадзе переехал и боролся за правду против украинской власти, а не ходил на акции, организованные советниками украинского президента. Судя по тем эфирам и публикациям, которые мне посчастливилось слышать и видеть, Гонгадзе остро и точно чувствовал разницу между властью и страной”.

Журналист Михаил Ткач заявил, что ему понятна причина, по которой Павел Казарин решил получить российский паспорт.

“Но почему Казарин не сдал российский паспорт в течение шести лет – непонятно. И Казарин не объяснил”, – отметил журналист “Схем”.