Об этом журналист сообщил в Facebook.

“Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют “сверлится”. Сегодня понял, что это значит”, – написал Ткач.

Он также отметил, что уже вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

На место также прибыла часть редакции “Схем”.

Позже главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook рассказала, что “прослушку” в доме журналиста могли установить через чердак.

“Отверстие” длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – совместное чердак, к которому есть доступ с различных подъездов”, – написала она.

Седлецкая также рассказала о действиях правоохранителей на месте происшествия. По ее словам, на вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и поехали.

“То есть “глубже” не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел, и там спрашивать начали уголовное производство по нашему заявлению, или назначили следователя по делу и т.д.”, – отметила Седлецкая.

Сейчас команда “Схем” решила остаться в доме журналиста на дежурство, чтобы “самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств”.

“Мы ожидаем скорейшей регистрации уголовного производства по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь. И ожидаем скорейшего надлежащего осмотра квартиры Михаила на предмет наличия профессионального оборудования для слежки за журналистом программы журналистских расследований, которая разоблачает высокопоставленную коррупцию и злоупотребление властью, чем нажила себе немало влиятельных врагов “, – подчеркнула Седлецкая.