Об этом сообщает газета The New York Times.
Отметим, что Кевин Рус пишет о технологиях, рынке криптовалют, а с недавних пор и о NFT-рынке. Как-то ему пришла в голову идея превратить нечто эксклюзивное в NFT-токен и попытаться получить за это реальные деньги.
Поэтому Рус сделал скриншот своей колонки под названием “Купите эту колонку на блокчейне!”. В своем блоге он размышляет над тем, почему миллионы на NFT зарабатывают только звезды и знаменитости.
“Почему журналисту нельзя присоединиться к NFT-вечеринке?” – спросил Рус.
24 марта журналист выставил свой NFT-токен на аукционе с начальной суммой меньше тысячи долларов.
Покупатель нашелся очень быстро. Им стал пользователь Foundation под ником @3fmusic. Отмечается, что, вероятно, это музыкальная студия из Дубая. Журналист получил за свой токен более 560 тысяч долларов.
Деньги перечислят в благотворительный фонд газеты, который помогает некоммерческим организациям.
Напомним, что NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) стал главным трендом 2021 года на рынке криптовалют и блокчейна. Это новейшая технология, которая основана на смартконтрактах блокчейна Ethereum и закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Невзаимозаменяемый токен невозможно обменять на любой другой.
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