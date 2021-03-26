Колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус превратил скриншот своей колонки на NFT-токен и продал его за баснословные деньги.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Отметим, что Кевин Рус пишет о технологиях, рынке криптовалют, а с недавних пор и о NFT-рынке. Как-то ему пришла в голову идея превратить нечто эксклюзивное в NFT-токен и попытаться получить за это реальные деньги.

Поэтому Рус сделал скриншот своей колонки под названием “Купите эту колонку на блокчейне!”. В своем блоге он размышляет над тем, почему миллионы на NFT зарабатывают только звезды и знаменитости.

“Почему журналисту нельзя присоединиться к NFT-вечеринке?” – спросил Рус.

24 марта журналист выставил свой NFT-токен на аукционе с начальной суммой меньше тысячи долларов.

Покупатель нашелся очень быстро. Им стал пользователь Foundation под ником @3fmusic. Отмечается, что, вероятно, это музыкальная студия из Дубая. Журналист получил за свой токен более 560 тысяч долларов.

Деньги перечислят в благотворительный фонд газеты, который помогает некоммерческим организациям.

Напомним, что NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) стал главным трендом 2021 года на рынке криптовалют и блокчейна. Это новейшая технология, которая основана на смартконтрактах блокчейна Ethereum и закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Невзаимозаменяемый токен невозможно обменять на любой другой.

Соучредитель и глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе свой первый твит, опубликованный еще 21 марта 2006 года, за более чем 2,9 млн долларов.