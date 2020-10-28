Об этом в Facebook сообщила главный редактор “Слідство.Інфо” Анна Бабинец.

Так, в редакцию от пресс-службы поступило письмо, в котором отмечается, что всех журналистов “Слідство.Інфо” лишили аккредитации, “поскольку не всесторонне освещаем работу Верховной Рады”.

“Даже не знаю, с чего начать относительно всесторонности. Это наш проект “Посіпаки” о помощниках народных депутатов заставил Верховную Раду наконец начать обнародовать имена помощников, которые ранее были засекречены. Это наш фильм “Клуб книголюбів” рассказал о том, как продаются голоса в парламенте – отдельно или целыми фракциями. Это мы рассказали всем о купленном румынском гражданстве парламентария Александра Дубинского. Это мы нашли скрытую зарубежную недвижимость нардепов Палицы и Гереги. А недавно показали, как депутаты-богачи обращаются за денежной помощью из бюджета. Какой еще всесторонности вам надо?” – отметила Анна Бабинец.

По ее словам, в редакции “Слідство.Інфо” видят в таком решении наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов, и намерены его обжаловать.