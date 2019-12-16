Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
“Съемочной группе телеканала “Звезда” запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке”, – сказала Гитлянская.
По ее словам, съемочная группа “Звезды” уже покинула территорию Украины.
При этом спикер СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, не аккредитовываясь для работы журналистами.
Как сообщалось, 12 декабря российский телеканал “Звезда” опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в “рабочих целях”.
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