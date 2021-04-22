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Наразі молдовські правоохоронці припускають, що Миколу Чауса повернули в Україну. Але його місцезнаходження невідоме і досі.

За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони. Мова йде про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка. Останній для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт.

Згідно з новими документами, які є в розпорядження “Слідства.Інфо” та RISE Moldova, Юрій Коваленко заїхав у Молдову в середині березня та оселився в одному з готелів Кишинева. 17 березня він орендував автомобіль — червоний Хюндай. Але, ймовірно, не врахував той факт, що в орендованій машині був встановлений GPS-трекер — пристрій, який фіксує всі пересування авто. Загалом, це звичайна практика для цього бізнесу. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут руху Юрія Коваленка Кишиневом. Зокрема, орендований ним автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Чаус. І стояв там по кілька годин. Все це відбувалося напередодні викрадення судді.

Виїхав Юрій Коваленко з Молдови 21 березня. Але повернувся вже за 3 дні. Тоді ж у Молдову в’їхав ще один українець, який також має відношення до української розвідки. Він користувався паспортом прикриття, але журналісти з’ясували, що його звати Андрій Куценко. Протягом 8 днів — до дня викрадення Чауса — чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчі зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше 6 локаціях.

Також GPS-трекер показав, що Юрій Коваленко під час перебування в Кишиневі регулярно заїжджав в фірмовий магазин молдовського вина. Щоправда, з якою метою, нам невідомо.

Чауса ж викрали в обід 3 квітня на старому білому Форді. За даними молдовської поліції, його швидко пересадили в Мерседес, а згодом в інший автомобіль, який належить Посольству України в Молдові. Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону.

Журналісти отримали відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15:30 повертає до пункту пропуску, і залишає Молдову о 15:40. За її кермом був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк. Журналісти зв’язалися з ним, але як тільки чоловік почув питання про викрадення Чауса, кинув слухавку.

За кілька хвилин після посольської машини Молдову пішки залишили і ті двоє українців, які, за даними “Слідство.Інфо”, пов’язані з Головним управлінням розвідки Міноборони. Журналістам також вдалося знайти відео, де люди, схожі на Юрія Коваленка і Андрія Куценка, рухаються до прикордонного пункту. Того ж дня з Молдови виїхала ще одна група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення Чауса.

У коментарі журналістам Коваленко підтвердив, що їздив у Молдову в березні, але не зміг пояснити мету. Андрій Куценко відмовився спілкуватися зі ЗМІ та згодом видалив більшість інформації про себе з соціальних мереж.

Зазначається, що посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Чауса, згодом повернулося до Кишинева. Цього тижня журналісти з RISE Moldova зафіксували машину на території українського посольства.

Молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення екссудді встановили коло людей, які можуть бути причетні до цього злочину. Зокрема, виникли питання і до Сметанюка. Молдовська сторона зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з нього дипломатичний імунітет та дозволити провести слідчі дії з посольським автомобілем.

Але наразі Україна лише погодилася на “дружню зустріч” Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території посольства України. А також підтвердила готовність до співпраці по лінії правоохоронних органів. При цьому, українська влада офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Реакція Молдови

Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Депутат парламенту Республіки Молдова Василь Андрійович Нестасе заявив, що парламентська комісія розглядає різні версії викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.