Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября, однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство Парламента отказаться от этой идеи.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время брифинга возле здания Рады, передает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Мы надеялись, что у нас будет уменьшение количества больных, однако вы видите, что за последнюю неделю показатель перевалил за 2000 больных в день. Если честно, надеялись, что с началом пленарной сессии (с 1 сентября 2020 – ред.) мы сможем вернуться к допуску журналистов в кулуарах, но пока держим паузу”, – сказал Разумков.

Спикер Парламента отметил, что когда ситуация с коронавирусом в Украине улучшится, журналисты смогут вернуться в кулуары Верховной Рады.

Напомним, в марте после начала карантина в Раде внедрили новые правила для представителей СМИ. В здание разрешили заходить не более одному журналисту от издания или одной съемочной группе телеканала.

Ложу прессы открыли только в начале июня. При условии, что одновременно там будут находиться до 30 человек.