Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Привет, мой новый год! Я жива – и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться. И поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать борьбу – тем выше”, – говорится в сообщении.

Мазур также рассказала, кто вдохновил ее на борьбу с онкологией.

“Меня вдохновляла одна зрительница. Которая написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить – можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае”, – пояснила она.

“В этом номере Marie Claire – мое послание тем, кто учится смелости: принимать себя – и любить себя – и в беде, и в радости. Кто решается изменить жизнь – после онкологии. Идет учиться танцам. Идет на йогу. Начинает медитировать. Наполняет себя любовью. Потому что только так – сможем поделиться ею с другими. Не бойтесь перемен. Поверьте в себя и свои силы. Доверьтесь небу: там действительно чудным образом подсказывают нам путь. Как выполнили желание мое”, – добавила телеведущая.