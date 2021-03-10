В редакции #Букв проверили, как быстро продвигается очередь украинцев на вакцинацию против COVID-19.

Журналистка #Букв разузнала, когда ее очередь делать прививку.

Так, на портале omnicalculator можно просчитать, когда именно подойдет ваша очередь делать прививки против COVID-19.

В колонке слева необходимо ввести данные: возраст, являетесь ли вы медицинским или социальным работником, являетесь ли вы жителем дома престарелых, или же участником ООС. Кроме того, нужно указать на наличие или отсутствие сопутствующих хронических заболеваний.

Далее на портале указанные параметры процесса вакцинации:

Так, в Украине прививают 13896 человек еженедельно. Процент людей, который планирует вакцинироваться составляет 43%.

При таких условиях на вакцинацию нужно 43 года.

Журналистка издания указала возраст 36 лет, без хронических заболеваний. Ее очередь на первую дозу вакцины подойдет в период между 03.09.2043 и 23.10.2063 годами.

“Затем вам следует получить вторую дозу в между 24.09.2043 и 13.11.2063”, – отмечается в результатах регистрации.

А если изменить параметр возраста на 70 лет, то первую прививку можно будет сделать раньше: в период между 2024 и 2030 годами.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 марта в Украине уже привили первой дозой 23 480 человека.