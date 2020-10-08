Украинская журналистка Янина Соколова в четверг, 8 октября, побывала на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о "вагнеровцах".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соколову вызывали в ГБР как свидетеля (по факту “возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну, которое вызвало тяжкие последствия”).

Речь идет о публикации информации о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию группы боевиков частной военной кампании “Вагнера”. Соответствующее уголовное производство было начато 19 августа.

“Допрос в ГБР – это продолжение истории сюра, в котором мы сейчас живем, когда люди, говорящие правду в нашей стране, вынуждены оправдываться, против них открывают уголовные дела. Или их как свидетелей приглашают в Госбюро расследований”, – отметила Соколова в комментарии журналистам перед допросом.

Она объясняет такую ситуацию двумя возможными причинами: попытками “отвлечь внимание от настоящего расследования по причинам слива спецоперации по “вагнеровцам”, а также попытками запугать украинских журналистов, говорящих правду.

“Мне хочется Владимиру Александровичу (Зеленскому, – ред.), нашему президенту, главе Офиса президента (Андрею Ермаку, – ред.) сказать, что запугать уже не получится. Пусть они помнят, что мы живем в стране с очень сильным гражданским обществом”, – подчеркнула Соколова.

Она заверила, что журналисты и дальше будут говорить правду, “несмотря на уголовные дела и давление”.

По итогам допроса Соколова сообщила, что не может разглашать всю информацию из-за тайны досудебного следствия.

“По ощущениям действительно ищут человека или группу людей, которые слили эту информацию. Я сейчас говорю не о спецоперации, а об информации (о ее провале, – ред.)”, – рассказала Соколова.

По словам журналистки, все вопросы на допросе в ГБР в основном касались того, как она получила информацию об операции по “вагнеровцам”. Соколова заявила, что получила флэшку с данными “от анонимного источника в одном из ресторанов Киева” (ее “положили на стул” в заведении), а вторая часть данных была получена по электронной почте.

“Вся эта информация уже была мной давно обнародована. Ничего нового, думаю, я сегодня не сказала. И круг лиц, с которыми я общалась, довольно узкий”, – отметила журналистка.

Соколова заверила, что готова сотрудничать со следствием и предоставить флэшку следствию.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.