Соответствующий пост она выложили на своей странице в Facebook.

По словам МакГаффи, в парке подстригли траву, но в той части, где можно гулять – трава на месте.

“В Мариинке подстригли траву – будто к пресс-конференции Зеленского, позавчера была почти по пояс. Весь “задник” Мариинского дворца оцеплен по периметру, но по аллее с видом на стадион Динамо пройти можно. Нас с Цилей вежливо, но настоятельно сотрудники соответствующих органов попросили не ходить там, где мы ходим у Мариинского дворца – чтобы не мешать работе, так сказать. Я не ищу зрады – просто рассказываю. Кстати, в той части, в которой гулять можно – трава на месте!!!”, – написала журналистка.