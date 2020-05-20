Соответствующий пост она выложили на своей странице в Facebook.
По словам МакГаффи, в парке подстригли траву, но в той части, где можно гулять – трава на месте.
“В Мариинке подстригли траву – будто к пресс-конференции Зеленского, позавчера была почти по пояс. Весь “задник” Мариинского дворца оцеплен по периметру, но по аллее с видом на стадион Динамо пройти можно. Нас с Цилей вежливо, но настоятельно сотрудники соответствующих органов попросили не ходить там, где мы ходим у Мариинского дворца – чтобы не мешать работе, так сказать. Я не ищу зрады – просто рассказываю. Кстати, в той части, в которой гулять можно – трава на месте!!!”, – написала журналистка.
- Ранее сообщалось, что 20 мая, Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года пребывания у власти.
- Журналистов Интернет-издания “Буквы” отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Президента Украины Владимира Зеленского. В пресс-службе Зеленского заявили, что это из-за коронавируса.
- Активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” объявили о намерении прийти на пресс-конференцию и спросить у Владимира Зеленского, когда виновные будут наказаны.