В Национальной полиции произошла утечка информации, которой пользуются мошенники. Журналстка утверждает, что ее квартиру обворовали

Об этом написала журналистка издания “Радио Свобода” Марина Ступак на своей странице в Facebook.

“У меня, может, вопрос немного риторический, но откуда инфу, которая была известна только полиции, знают через 8 часов воры? Никогда не топила за “зраду”, но реформа полиции говорите? В полиции сказали: “Ой, а мы не знаем, произошла какая-то утечка информации”, – написала журналистка.

Известно, что квартиру журналистки обворовали и она обратилась в полицию. По ее словам, через 8 часов ей позвонили воры и предложили выкупить украденный ноутбук за 15 тысяч гривен.

Ступак добавила, что в разговоре воры сообщили детали, которые она указывала только в заявлении в полицию.

Она написала, что получает звонки, во время которых мошенники сообщают ей информацию, известную только полицейским.