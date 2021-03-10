Украинская журналистка, блогер и общественный деятель, офицер Вооруженных Сил Украины Елена Белозерская рассказала о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Обещала рассказывать о своем самочувствии после вакцинации, о всех возможных побочках и тому подобное. К сожалению, мой организм оказался из тех, что переносят вакцинацию не легко”, – говорится в сообщении.

По словам Белозерской, прививку вакциной CoviShield она сделала 9 марта около полудня. Примерно через 10 часов после нее она чувствовала себя так же, как всегда. Затем появились и начали быстро нарастать озноб и лихорадка. По состоянию на 23:00 – температура 39,3.

“Впоследствии добавились “прострелы” в голове – колющая боль в нескольких тех самых местах, у меня так всегда при высокой температуре. Общее самочувствие – в точности как было когда-то летом при тепловом ударе. Приняла жаропонижающее и легла. Ночь была не из самых приятных. В полчетвертого утра температуру нагнало до 40. Опять жаропонижающее и наконец уснула”, – добавила она.

В 8 часов утра самочувствие улучшилось. Температура 37,3. Но болезненные “прострелы” в голове еще оставались.

“Замучившись терпеть, выпила обезболивающее. Через час подействовало. 12:00, через сутки после вакцинации. Состояние улучшается. Пока ничего не болит и температура в норме, есть небольшая слабость. С 8 утра не пила никаких лекарств”, – отметила журналистка.

“Почему была такая реакция – имею ненаучное предположение, что доза вакцины для всех одинакова, а я вешу намного меньше, чем в среднем взрослый человек (где-то 52 кг сейчас). То есть, удельный вес вакцины для меня получился большой”, – резюмировала она.