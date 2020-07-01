Социальная сеть Facebook предприняла шаги к обузданию Дональда Трампа. Но этого слишком мало и слишком поздно.

Об этом в своей статье для The New York Times написала Кара Свишер, американская журналистка технологического бизнеса и соучредитель Recode.

“Я поставил посуду в посудомоечную машину”, – недавно сказал мне мой сын, словно это было одолжение, а не его обязанность. Это побудило меня написать вам, Марк Цукерберг, исполнительному директору Facebook, со всем раздражением матери, последние нервы которой закончились давным-давно, когда дело доходит до злоупотреблений, процветающих на вашей платформе. Я хочу вам сообщить: вы не получаете аплодисментов за то, что сделали крошечную правильную вещь после того, как делали неправильную вещь слишком долго. На прошлой неделе вы объявили, что наконец-то добавили ярлыки на самую вопиющую муть, которая транслируется в Facebook президентом Трампом. Но этого слишком мало и уже слишком поздно. И это слишком расчетливо. Вы и другие руководители Facebook продолжаете тянуть заезженную фразу: “Мы знаем, что у нас еще много работы”. Это раздражает и вам не понравится, когда я раздраженная”.

По словам Свишер, Facebook стал помечать ярлыками публикации, хотя недавно в компании заявляли, что не будут этого делать.

“Это произошло в ответ на кампанию, направленную на то, чтобы убедить рекламодателей бойкотировать вашу компанию, движение, известное как Stop the Hate”, – отмечает Свишер.

Эта стремительная кампания, организованная N.A.A.C.P., ADL, Color of Change и другими, направлена ​​непосредственно на Facebook. К кампании присоединились Patagonia, REI и гигант потребительских товаров Unilever.

Тем не менее, другие компании, такие как Starbucks и Coca-Cola, не присоединяются к Stop the Hate, а вместо этого заявляют, что прекратят маркетинг во всех социальных сетях. “Как будто все социальные сети равны. Нет, не все”, – отмечает Кара Свишер.

По словам журналистки, такая позиция только нанесет ущерб более мелким компаниям, таким как Snap и Twitter, которые пытаются более активно решать эту проблему.

“Нечестно смешивать их с тобой; у них меньше ресурсов, чтобы противостоять маркетинговой засухе. Поскольку Facebook и Google являются доминирующими игроками в цифровой рекламе, проблема ненависти и дезинформации в социальных сетях остается на ваше усмотрение. Ваша мертвая хватка в рекламном бизнесе, несомненно, является источником вашей власти. Недавно я разговаривала с некоторыми людьми, управляющими бизнесом, которые полагаются на Facebook, и все они боятся публично высказываться против вашей платформы”.

По мнению Кары Свишер, руководители различных компаний, просто вынуждены продолжать рекламу в Facebook, потому что у них нет другого выбора.

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Например, Starbucks не удалил свою страницу в Facebook, где размещает свой контент для почти 36 миллионов подписчиков.

“Итак, пора уходить. После многих лет инерции и нечастого использования Facebook, на этой неделе я наконец сделала первые большие шаги к тому, чтобы уйти, деактивировав свою личную страницу и убрав страницу своего бренда… Скорее всего, я вскоре удалю страницы в Instagram, как только решу, что делать с размещенными там материалами”.

Кара Фишер рассказала, что когда удаляла страницу в Facebook, ей пришло системное сообщение о том, почему она это хочет сделать. Среди причин журналистка указала: “беспокойство”; “я не чувствую себя в безопасности на Facebook”; “я не считаю Facebook полезным”.

“Эта колонка – и деактивация моего аккаунта – мой способ очистить мой мир. Но сказать, что я уверена, что вы, Марк Цукерберг, внесете свой вклад в очистку остального мира, было бы преувеличением. Все еще высокая цена акций Facebook и ваш полный контроль над компанией означают, что вы можете и будете продолжать делать все, что пожелаете”.

Кара Свишер напомнила, что популярный сайт Reddit после обновления своей политики по контенту заблокировал сообщество r / The_Donald, в котором общались сторонники президента США Дональда Трампа. Кроме того, платформа для онлайн-трансляций Twitch заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа за проявление ненависти.

“Под этим всем я хочу сказать, Марк, вы должны положить свои грязные тарелки в посудомоечную машину без моего ведома, просто потому что так надо”, – подытожила Кара Свишер.