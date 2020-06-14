Об этом сам Стерненко написал в Facebook.

“13 июня на “УП” выходит новый материал авторства той же Лукашовой. Заголовок “Подозрение года. Объясняем версию следствия по делу Стерненко”. Я думал, что объяснять сущность обвинения – дело прокурора. Оказывается, прокурором выступает здесь уже “УП”, – отметил Стерненко.

По его словам, в статье о процессе, который фактически еще и не начался, и в котором сторона Стерненко еще не успела изложить свою позицию, показывается исключительно позиция обвинения и адвоката моих нападавших Свириденко.

Сергей Стерненко также отмечает, что “Украинская правда” процитировала пост СБУ, в котором грубо нарушила ст. 62 КУ и ст. 6 Конвенции, заявив без решения суда о том “как было на самом деле”.

“Но больше всего меня возмутила история с публикацией моего подозрения и ходатайства об избрании меры пресечения. “УП” обнародовала эти документы, получив их, очевидно, от СБУ или ОГПУ. Наша сторона их не давала”, – сказал Стерненко.

По словам Сергея, ранее Соня Лукашова уже пыталась получить и от его адвокатов текст подозрения – “причем не просьбой, а банальным введением одного из адвокатов в заблуждение”.

“Она написала Виталию Коломойцу и попросила предоставить копию документа, сославшись на то, что этот вопрос якобы уже согласовано с другим моим адвокатом – с Масси Найемом. Виталий уточнил у Маси, и тот, конечно же, сказал, что это ложь. Когда Лукашовой указали на то, что Масси ничего не согласовывал, то она стала говорить, что видимо что-то неправильно поняла. Фактически она пыталась обмануть одного из моих адвокатов с целью получения копии процессуальных документов. Не получив их от нас, ей эти документы предоставила сторона обвинения”, – отметил Сергей Стерненко.

Стерненко подчеркивает, что этой публикацией хочет предостеречь других “быть внимательными при общении с этим изданием”.

“Вас могут попытаться обмануть или использовать текст или другие материалы, на которые вы не предоставите разрешения для публикации”, – подытожит Сергей Стерненко.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.