Во время сегодняшних протестов в Миннеаполисе из-за убийства афроамериканца полицейскими были задержаны журналисты телеканала CNN.

Об этом сообщает CNN.

Во время сегодняшних протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жестокого задержания сотрудниками полиции, правоохранители задержали съемочную группу телеканала — корреспондента Омара Хименеса, продюсера Билла Киркоса и фотокорреспондента Леонель Мендес.

Съемочная группа освещала в прямом эфире происходящее в районе проведения протестов. Прибывшие на место происшествия правоохранители по громкоговорителю предупредили участников акции протеста, что им следует немедленно разойтись или они будут арестованы.

Один из участников акции пробежал мимо съемочной группы. После правоохранители приблизились к сотрудникам телеканала, намереваясь арестовать протестующего.

Во время разговора с полицейскими корреспондент Хименес показал им удостоверение и сообщил, что является журналистом. Один из полицейских схватил Хименеса за руку, пока тот говорил, а затем надел на него наручники и увел. Так же произошло с Киркосом и Мендес.

Происходящее было зафиксировано на камеру:

По словам правоохранителей, причиной для задержания послужило то, что репортеры якобы мешали им. Однако Хименес проинформировал офицера, что съемочная группа готова переместиться на любое удобное место.

Команду CNN доставили в полицейский участок. Губернатор Миннесоты Тим Уолз связался с президентом CNN Worldwide Джеффом Цукером, чтобы выразить извинения, и пообещал освободить журналистов.

В скором времени журналистов отпустили. Вот как инцидент прокомментировала пресс-служба полиции:

“В ходе расчистки улиц и восстановления порядка на Лейк-стрит и Снеллинг-авеню солдаты государственного патруля арестовали четырех человек, в том числе трех членов команды CNN. Трое были освобождены после того, как было подтверждено, что они являются представителями СМИ”.

Стоит отметить, что еще одному репортеру CNN, Джошу Кэмпбеллу, правоохранители разрешили остаться на месте.

“Я назвал себя… они сказали: “Хорошо, тебе можно находиться в этом районе. Со мной обращались совсем иначе, чем с Хименесом”, — отметил он.

Журналисты обратили внимание на то, что двое из троих задержанных сотрудников канала — не белые: Хименес темнокожий и латиноамериканец, Мендес — латиноамериканец.