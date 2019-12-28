В пресс-центре операции Объединенных сил отказали представителям СМИ в аккредитации на обмен пленными, который должен состояться завтра, 29 декабря, на КПВВ "Майорское".

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на спикера штаба Виталия Саранцева.

Он сообщил, что “фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента”, поскольку штаб ООС не является организатором.

“Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС”, – подчеркнул Саранцев.

По его словам, Банковая пообещала предоставить все видеоматериалы.

“Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео. Максимально быстро они все передадут и нам, и вам”, – рассказал Саранцев.

Информацию о том, что журналистов не допустят к обмену, он подтвердил и в комментарии “Громадскому”.

“Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных — ред.). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его”, — отметил Саранцев.

Он уточнил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались за аккредитацией на обмен. Саранцев заверил, что в случае поступления соответствующего приказа представителей СМИ могут допустить к мероприятию.