Хотя Верховная Рада Украины возобновит работу в режиме пленарных заседаний с 18 мая, журналистов в ближайшее время не будут пускать в ложу прессы в зале ВР.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Парламента Дмитрий Разумков.

Так, сейчас для журналистов открыт только пресс-центр Верховной Рады на третьем этаже здания. При этом ограничен доступ в ложу прессы и кулуары Парламента.

Разумков дал понять, что такое положение вещей пока что меняться не будет.

“При всем уважении, коллеги, пока это невозможно. Это делать не будем, потому что мы возвращаемся к работе, но (доступ, – ред.) посетителей, части аппарата и общий доступ для журналистов пока обеспечить не сможем”, – подчеркнул Разумков, отвечая на вопрос, могут ли пустить представителей СМИ хотя бы в ложу прессы.

Он объяснил, что это связано с режимом “определенного карантина не только в зданиях на Грушевского, 5 (речь идет о здании ВР, – ред.), но и в других зданиях, в которых работают сотрудники Аппарата ВРУ”.

Разумков не уточнил, когда именно могут снять ограничения для журналистов, но заметил, что это произойдет, когда страна выйдет из карантина.

“Я думаю, что когда мы увидим, что страна все же выходит из карантинного режима, мы вернемся к привычному и для вас, и для нас режиму работы”, – заверил спикер ВР.

По словам Разумкова, повестка дня следующих заседаний Рады еще формируется, а режим работы нардепов, скорее всего, меняться не будет

“И так предусмотрен перерыв з 14:00 до 16:00. Этого времени более чем достаточно, чтобы провести санитарно-эпидемиологические мероприятия в зале Верховной Рады Украины и вновь вернуться к работе”, – отметил он.

(На видео – с 6:20)