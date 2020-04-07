Журналисты во время карантина имеют право находиться на улице больше, чем по двое, ссылаясь на служебную необходимость.

Об этом рассказали в материале “Института массовой информации”.

В статье акцентируют, что не смотря на дискуссию о правомерности и неконституционности ограничений, установленных Постановлением правительства 255 (об обязательном ношении масок на улице, передвижении по улице не больше, чем по два человека и т.д.), данное постановление является законным до того момента, пока не отменено судом или Кабмином.

“Поэтому не стоит призывать других игнорировать установленные нормы, тем более со стороны журналистов, которые влияют на достаточно широкую аудиторию”, – сказано в статье.

Подчеркивается, что журналистская деятельность не прекращается Постановлением 255, в отличие от работы предприятий, связанных с посещением гражданами.

“Поэтому журналисты могут ходить на работу, а деятельность средств массовой информации может осуществляться не только в дистанционном режиме”, – говорится в материале.

В то же время отмечается, что журналисты не отнесены в список работников, которые согласно Постановлению 255 имеют право перевозиться общественным транспортом в городском и междугороднем режиме на время карантина.

Сообщается также, что согласно Постановлению людям запрещается находиться без маски в общественных местах. При этом в Постановлении не определено, как должна быть одета маска, а потому на данный момент для выполнения требований Постановления 255 можно одевать любую маску. В свою очередь определение понятию “общественное место” дано только в Законе Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” и это определение используется только для мер данного закона.

“Подпункт 2 пункта 2 Постановления 255 от 6 до 24 апреля 2020 запрещает перемещение группой более чем два человека. Однако этот запрет не распространяется на служебную необходимость. Поэтому съемочная группа в количестве более двух человек может передвигаться, ссылаясь на служебную необходимость. Подтверждением служебной необходимости является удостоверения журналистов и по возможности наличие письменного редакционного задания, в котором будут указаны фамилии съемочной группы”, – подчеркивают в материале.



Также отмечается, что Постановление 255 запрещает находиться без документов на улице.

“В случае журналистов это не только паспорт, но и журналистское удостоверение, подтверждающее специальный статус журналиста”, – сказано в статье.

