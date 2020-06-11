Представители СМИ сняли на видео длинный кортеж Президента Украины Владимира Зеленского, который сопровождал его во время поездки в Черниговскую область.

Ролик опубликовало местное издание “Суспільне Чернігів”.

В среду, 10 июня, отправился с рабочим визитом в Черниговскую область, где был намерен проверить реализацию программы “Большое строительство”, работу вузов и медиков. Во время поездки Главу государства, по информации СМИ, сопровождал длинный кортеж из более чем 10 автомобилей.

На видео, снятом возле черниговского аэродрома Певцы, попали 13 автомобилей из кортежа Президента. Также вместе с ними двигался 1 автомобиль полиции.

Напомним, в августе прошлого года пользователей соцсетей возмутил большой кортеж Президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На опубликованном видео можно увидеть полностью перекрытое одно направление дороги по ул. Елены Телиги в Киеве, по которому едет большое количество спецавтомобилей полиции и Управления госохраны. Одни пользователи насчитали 23 автомобиля, а кто-то и 26 авто.