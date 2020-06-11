Ролик опубликовало местное издание “Суспільне Чернігів”.
В среду, 10 июня, отправился с рабочим визитом в Черниговскую область, где был намерен проверить реализацию программы “Большое строительство”, работу вузов и медиков. Во время поездки Главу государства, по информации СМИ, сопровождал длинный кортеж из более чем 10 автомобилей.
На видео, снятом возле черниговского аэродрома Певцы, попали 13 автомобилей из кортежа Президента. Также вместе с ними двигался 1 автомобиль полиции.
Напомним, в августе прошлого года пользователей соцсетей возмутил большой кортеж Президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На опубликованном видео можно увидеть полностью перекрытое одно направление дороги по ул. Елены Телиги в Киеве, по которому едет большое количество спецавтомобилей полиции и Управления госохраны. Одни пользователи насчитали 23 автомобиля, а кто-то и 26 авто.
Позднее Зеленский заявил, что “кортежа не будет”, а также напомнил, что обещал не перекрывать дороги.
- 14 июля прошлого года два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа Президента врезались в автобусы, которые перевозили детей в оздоровительный лагерь. Автомобиля самого Главы государства среди участников ДТП не было.
- Водители управления государственной охраны Украины, которые были участниками ДТП в Запорожской области, отделались административными протоколами.