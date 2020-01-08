Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня Апелляционный суд Киева рассматривал апелляции на меру пресечения двух фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь оставили под круглосуточным домашним арестом, разрешив пребывать при этом в Киеве, а не в Новомосковске Днепропетровской области, где она была ранее. Заседание по апелляции музыканта Андрея Антоненко перенесли на 10 января.

После завершения судебных заседаний журналисты покидали здание суда. При этом для журналистов портала “Шарий.net” — Дмитрия Кучера и Антонину Белоглазову — сопровождали правоохранители. Для того, чтобы они могли покинуть здание, был создан коридор. После правоохранители сопровождали журналистов и на улице. Это продолжалось до того момента, пока за журналистами не приехал автомобиль.

Напомним, во время декабрьского судебного заседания, где рассматривали апелляцию подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, ее сторонники пытались вытолкать журналистов медиаресурса из зала.

Как сообщали в полиции, по данному факту было заведено уголовное дело о препятствовании журналисткой деятельности. Одного из сторонников Кузьменко поместили под домашний арест.